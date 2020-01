Lautaro Martinez non segna da un mese e ha il Napoli nel mirino – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Lautato Martinez non segna ben un mese. All’Inter serve ritrovare il Toro per vincere col Napoli.

GOL PESANTE – A San Siro e non al San Paolo, ma l’ultima vittoria dell’Inter sul Napoli porta la firma di Lautaro Martinez. Era giusto di questi tempi: unica differenza prima di Natale e non dopo le feste. Pur avendo controllato il match, la squadra nerazzurra non riusciva comunque a sbloccarlo, così Spalletti si giocava la sua ultima carta: il “Toro”. Entrato all’83’, al primo minuto di recupero, proprio l’argentino trovava la zampata vincente, infiammando San Siro. Era solo la sua terza prodezza italiana, certamente la più pesante e importante, ma in pochi, allora, avrebbero potuto immaginarne crescita così prorompente.

ASTINENZA – Nella scorsa stagione, infatti, Lautaro era “soltanto” la riserva di Icardi (anche perché l’Inter giocava con una sola punta), diventando titolare solo in seguito alla “decapitanizzazione” di Maurito. Adesso, invece, è difficile immaginarlo in panchina. Con il Genoa, prima della sosta, non ha giocato solo perché squalificato. E il tandem con Lukaku ha regalato a Conte ben 27 reti, 13 delle quali a firma del “Toro”. Il problema, se così si può essere definito, è che si è fermato al 1° dicembre, ovvero alla doppietta rifilata alla Spal. Poi, prima dello stop con il Genoa, è rimasto a secco con Roma, Barcellona e Fiorentina. E sarà anche un caso, ma quelle gare, tutte pesanti, l’Inter non le ha vinte.

VOGLIA DI GOL – Ormai, infatti, il “Toro” ha abituato a lasciare il segno nelle sfide che contano: quest’anno lo ha già fatto con Barcellona, Borussia Dortmund e Juventus. Insomma, la sfida con il Napoli è quella ideale per tornare ad esultare. Anche perché, tra ottobre e novembre, Lautaro ha tenuto una media davvero clamorosa: 12 reti in 12 partite. Ma l’argentino non è soltanto gol. È diventato un ingranaggio fondamentale nel sistema di Conte. Sa difendere il pallone spalle alla porta, ma sa pure andare in profondità. È capace di dialogare con i compagni, ma anche di finalizzare la manovra. E se all’Inter è un titolare indiscusso, ormai lo è anche nella nazionale argentina, dove ha creato un legame speciale con Messi.