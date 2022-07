Lautaro Martinez: «Noi come una famiglia. Felice per l’Inter femminile!»

Parola anche a Lautaro Martinez, presente al Nike HQ di Milano alla presentazione della maglia dell’Inter 2022-2023 insieme a Romelu Lukaku (vedi QUI) e Nicolò Barella (QUI).

COME UNA FAMIGLIA – Lautaro Martinez alla presentazione della nuova maglia dell’Inter ha parlato dell’importanza della famiglia e del calcio femminile: «Vogliamo far capire a tutti che lottiamo per questo e che siamo uniti anche fuori dal campo. Anche loro quest’anno saranno professioniste, personalmente sono contento per la crescita che stanno avendo in questi anni. Spesso anche noi guardiamo le partite delle ragazze anche quando siamo in ritiro e spero che continuino in questa strada. Milano? Esco poco di casa, abitavo in City Life e ora vivo in centro ma sto bene ovunque. Sono una persona che sta bene a casa quando voglio rilassarmi».