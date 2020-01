Lautaro Martinez, no definitivo al derby? La posizione Inter sul ricorso

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è stato squalificato per due giornate di Serie A dal Giudice Sportivo (QUI il comunicato) dopo quanto accaduto durante l’ultimo match contro il Cagliari. Ecco le ultime sull’argentino

NO RICORSO – Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it è altamente improbabile che il club nerazzurro faccia ricorso sulla squalifica per due giornate di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, già multato dall’Inter, salterà quindi la sfida di domenica sera contro l’Udinese alla Dacia Arena e soprattutto il derby contro il Milan guidato da Stefano Pioli in programma il 9 febbraio alle 20.45 a San Siro. Il numero 10 nerazzurro rientrerà quindi in Serie A nella sfida dell’Olimpico tra i nerazzurri e la Lazio del 16 febbraio.

PERDONO? – Lautaro Martinez avrà però subito la possibilità di farsi “perdonare” da Antonio Conte e i tifosi nerazzurri. L’argentino giocherà infatti molto probabilmente da titolare nel match di domani serà tra Inter e Fiorentina. La gara, in programma alle 20.45, è valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà il Napoli in semifinale.