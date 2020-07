Lautaro Martinez nervoso e lontano, col Bologna ennesima conferma – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Lautaro Martinez deve riconnettersi al mondo Inter. Col Bologna ha mostrato tutte le difficoltà mentali del momento.

TESTA STACCATA – Sarà anche vero come dice Marotta che Lautaro Martinez non ha mai manifestato volontà di andarsene, ma quello che trasmette in campo è un messaggio completamente diverso. Il sospetto (ormai anche qualcosa di più) è che nella sua testa si senta già un giocatore del Barcellona. Altrimenti non solo il suo rendimento sarebbe diverso (e la luce si era già spenta ben prima del lockdown), ma sarebbe anche più lucido e meno nervoso.

CASO RIGORE – L’episodio del rigore lo ha dimostrato in modo inequivocabile. Lo ha voluto tirare a tutti i costi, andando a prendere il pallone dalle mani di Lukaku, che non si è opposto. Lo ha messo sul dischetto e poi ha calciato in maniera inguardabile. Conte ha confermato nel post partita che non era d’accordo con quella scelta.

MERCATO DA DIMENTICARE – A questo punto la speranza dell’Inter è che Lautaro faccia il prima possibile un bagno di realtà. Magari il fatto che domani scada la clausola di uscita può avere un peso in questo senso. Non che cambi qualcosa visto che il mercato chiuderà il 5 ottobre. Ma forse l’argentino così si renderà conto che il Barcellona almeno per il momento non è in grado di soddisfare le richieste dell’Inter e ha anche altre urgenze cui badare.