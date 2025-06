Lautaro Martinez ribadisce: «Col Monterrey bellissimo match!»

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha già parlato su ESPN dell’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Il giocatore non vede l’ora di iniziare il torneo.

TORNEO – L’Inter da pochi giorni si trova negli Stati Uniti. Ha fatto già due allenamenti a Los Angeles, ma non con tutti. Solo domani torneranno gli ultimi nazionali, tra cui proprio Lautaro Martinez. C’è una finale di Champions League da riscattare ed è il momento di voltare pagina definitivamente dopo l’addio di Simone Inzaghi. Cristian Chivu è il nuovo allenatore nerazzurro e farà la sua conferenza di presentazione domani sera alle 23.15. Non è solo lui però che parlerà, perché già ha parlato qualcuno nei giorni scorsi. Tra questi, proprio il capitano Lautaro Martinez. Il 18 giugno ci sarà l’esordio con il Monterrey per il Mondiale per Club, il Toro ha aperto in questo modo alla gara del torneo: «Sarà un bellissimo match e un ambiente caldo, un ambiente importante perché è uno stadio grande. Il Messico è vicino rispetto a dove giochiamo, quindi ci saranno tantissimi tifosi del Monterrey. Mi piace quando c’è tanta gente e l’ambiente è difficile, è meglio perché mi motivo di più e questo è l’importante. Come dico sempre faremo il meglio per l’Inter».