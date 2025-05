Lautaro Martinez, massima precauzione! Un obiettivo in testa

Simone Inzaghi è pronto a decidere una volta per tutte l’undici titolare che sfiderà il Como in riva al lago. Continua ad essere monitorato anche Lautaro Martinez.

LAVORO – Continua il lavoro personalizzato per Lautaro Martínez ancora alle prese con il recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. L’attaccante argentino si sta allenando a parte ad Appiano Gentile, seguito passo dopo passo dallo staff medico nerazzurro. Simone Inzaghi monitora la situazione con attenzione e, pur valutando l’eventuale convocazione del numero 10 per l’ultima gara di campionato contro il Como, non intende correre alcun rischio. La sfida di venerdì sera potrebbe dunque vedere Lautaro Martinez in panchina, in un’ottica di massima prudenza e magari concedergli gli ultimi minuti per fargli ritrovare il ritmo gara.

Lautaro Martinez, massima precauzione! Inzaghi ha le alternative

PRECAUZIONE – L’obiettivo dello staff tecnico è chiaro: avere il capitano al massimo della forma per la finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio a Monaco contro il Psg. Per quella data, Lautaro dovrà essere al top, pronto a guidare l’attacco dell’Inter in quello che sarà l’appuntamento più importante della stagione. Toccherà allo staff medico nerazzurro dare la luce verde nei prossimi giorni, ma ogni decisione verrà presa con un solo obiettivo in mente: proteggere la condizione fisica di uno dei giocatori chiave per la conquista del trofeo europeo.