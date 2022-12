Lautaro Martinez manda l’Argentina in semifinale ma in pagella è S.V. – TS

Lautaro Martinez segna il rigore decisivo. Noppert battuto e l’Argentina vola in semifinale. Dopo la sfida contro l’amico Dumfrires, toccherà a Brozovic.

S.V. – Non basta segnare il rigore decisivo che manda l’Argentina in semifinale. Lautaro Martinez entra la 37′ della ripresa ha due occasioni per trovare il gol. Decide di farla sudare ai tifosi argentini e la decide con il suo rigore. Ciò non basta però a Tuttosport per dargli un voto. Il Toro non ha ancor segnato su azione in questo Mondiale. Aver deciso però così le sorti della sua nazione non può che aiutarlo. Lui che dal dischetto non è perfetto, ma che non si è fatto ipnotizzare da Noppert. Dopo la gara ai quarti contro Denzel Dumfries, in semifinale lo aspetta la Croazia di Marcelo Brozovic. Continua la tradizione che vede un giocatore dell’Inter nella finale di Coppa del Mondo dal 1982.

fonte: Tuttosport