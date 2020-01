Lautaro Martinez-Lukaku oltre quota 100: primi in Serie A per valore – CIES

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica del valore di mercato dei giocatori che militano nei top-5 campionati europei. Decimo posto per Lautaro Martinez, ventesimo per Romelu Lukaku: i due attaccanti dell’Inter sono i primi in Serie A

DOMINA IL TORO – Nessuno come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in Serie A. A stabilirlo è il CIES Football Observatory, che ha stilato la classifica dei giocatori più “preziosi” nei massimi campionati europei. Se il podio è composto da Mbappè, Sterling e Salah, il primo giocatore del nostro campionato è il Toro: decimo posto per l’ex Racing, con il valore di mercato di 115.7 milioni di euro. Davanti a lui solo di due posizioni, tanto per intenderci, c’è Lionel Messi.

LUKAKU SECONDO – Se il primo della Serie A è Lautaro Martinez, il secondo è Romelu Lukaku. Il belga si posiziona al ventesimo posto: valore di mercato 100.2 milioni di euro. Il terzo giocatore dell’Inter in graduatoria è Nicolò Barella: 82.1 milioni di euro, Cristiano Ronaldo “solamente” 80. L’effetto Conte si vede anche qui: il valore di mercato dei giocatori nerazzurri sta crescendo a dismisura. La LuLa supera quota 100, l’Inter vola in campionato: momento d’oro per il Biscione. Le classifiche (non solo quella di Serie A) lo testimoniano.

