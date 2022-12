Lautaro Martinez, l’obiettivo ora è la titolarità contro la Croazia – CdS

Lautaro Martinez, a un giorno dalla partita più importante della sua carriera, ha un solo obiettivo in testa: convincere Lionel Scaloni a consegnarli una maglia da titolare a discapito di Julian Alvarez

OBIETTIVO – Il Mondiale di Lautaro Martinez è partito con i due gol annullati contro l’Arabia Saudita, poi la titolarità persa per mano di Julian Alvarez, e ora il rigore decisivo contro l’Olanda nei quarti di finale. La prima rassegna iridata del numero 22 di certo non manca di emozioni. Ora però, l’attaccante dell’Inter ha un solo obiettivo: partire dal 1′ contro la Croazia. I media argentini danno El Toro in vantaggio sul collega del Manchester City, ma l’ultima parola spetta a Lionel Scaloni. Contro gli Orange, Lautaro ha mostrato sicuramente personalità. Per l’Inter, in ogni caso, questa rimane un’ottima notizia.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania