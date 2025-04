Lautaro Martinez leader e bomber in Champions League. Che numeri! – CdS

Lautaro Martinez ha ricoperto le vesti di leader in questo percorso di UEFA Champions League e oggi è diventato anche un bomber. I numeri raccolti dal Corriere dello Sport.

NUMERI – Un gol ogni 81 minuti in UEFA Champions League, 8 reti totali in 11 gare! Lautaro Martinez ad oggi è uno dei migliori attaccanti d’Europa e si è consacrato definitivamente anche nella competizione che più lo faceva soffrire. Il Toro ha superato le sue difficoltà e dall’estate del 2018 è migliorato radicalmente. Nel momento decisivo della stagione, tra andata e ritorno, ha trascinato i suoi e fatto due partite clamorose contro il Bayern Monaco.

Lautaro Martinez leader, il gruppo Inter accompagna!

LEADER – Lautaro Martinez con la fascia da capitano al braccio è diventato leader di un gruppo che non lo ha mai lasciato da solo. Un gruppo che da settembre fa grandissime figure in Champions League battendo squadre sulla carta superiori. Il gol su rigore di Hakan Calhanoglu contro l’Arsenal, il pari dell’Etihad Stadium con il Manchester City, il passaggio da quarta in classifica nel mini-campionato. Oggi il Bayern Monaco eliminato con due reazioni da squadra vera ai gol subiti tra Allianz Arena e San Siro. Il Toro rappresenta al 100% questa squadra che può arrivare fino in fondo ovunque!

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia