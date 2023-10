Lautaro Martinez cresciuto, senza Lukaku è diventato leader! – CdS

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, Lautaro Martinez ha iniziato a prendersi l’Inter sulle spalle già dopo il primo addio di Lukaku al Chelsea. Ora l’argentino è sempre più leader.

INDIPENDENTE – Durante la stagione del diciannovesimo scudetto con Antonio Conte in panchina, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku formavano una delle coppie d’attacco più prolifiche presenti in Europa. Subito dopo aver consolidato un legame indissolubile, il belga sceglie di andare via al Chelsea e lasciare l’argentino da solo. Lautaro Martinez non digerisce questo addio e va avanti, trascinando l’Inter anche con un nuovo partner d’attacco, ossia Edin Dzeko. In realtà l’argentino non era mai stato un vero e proprio leader di reparto, in quanto spalla e partner ideale di Lukaku e di età molto più giovane del belga. Stava crescendo, per prendersi poi, col tempo, tutto il peso dell’attacco dell’Inter. Infatti, nelle ultime due stagioni Lautaro Martinez ha superato il suo record personale, andando oltre la quota dei 20 goal. Quest’anno ha iniziato ancora meglio, siglando già 11 reti in Serie A. Insomma, l’attaccante argentino di Bahia Blanca ha dimostrato a tutti, e soprattutto a Lukaku, di essere un vero e proprio leader. Dopo le due separazioni con il belga, domani si ritroveranno faccia a faccia da avversari. Inoltre, Lautaro Martinez, sarà chiamato a migliorare il suo bottino personale con la Roma: solo 1 goal da avversario.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno