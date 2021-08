Lautaro Martinez, le ultime sul rinnovo e le tempistiche – TS

L’Inter ha di fatto chiuso il mercato in entrata in questa sessione con l’arrivo di Joaquin Correa. Il giocatore argentino potrebbe essere seriamente l’ultimo colpo di Beppe Marotta e Piero Ausilio con le priorità che ora diventano altre, i rinnovi. Lautaro Martinez è un giocatore da rinnovare, ecco le ultime.

PRIORITÀ – Lautaro Martinez quest’oggi torna a disposizione contro il Verona nella seconda giornata di Serie A. L’argentino è il punto di riferimento dell’Inter in attacco dopo la partenza di Romelu Lukaku e ora serve che l’Inter gli adegui il contratto (vedi articolo). Secondo ‘Tuttosport’, dopo l’ultimo incontro avuto le parti sono molte vicine a trovare un accordo. L’agente del giocatore, Alejandro Camano, chiede un adeguamento economico intorno ai 7 milioni di euro per mettersi in linea con gli stipendi di Eriksen (7.5), Sanchez (7) e Vidal (6.5). L’Inter è ferma sui 5-5.5 milioni ma potrebbe spingersi fino a 6. I nerazzurri vorrebbero inoltre allungare il contratto fino al 2026 (scadenza attuale 2023) ma c’è la possibilità anche che venga prolungato fino al 2025 con l’opzione per un altro anno. Come tempistiche l’Inter ha intenzione di far chiudere il mercato sistemando la faccenda nei primi giorni di settembre.

Fonte: Tuttosport