Lautaro Martinez, Lazio-Inter in serio dubbio: grande attesa tra i nerazzurri

Lautaro Martinez si è fermato in casa Argentina per un infortunio dovuto ad un infortunio muscolare ed è a rischio per Lazio-Inter.

INFORTUNIO – Lautaro Martinez ha saltato la partita contro il Paraguay a causa di un affaticamento muscolare. L’infortunio non è grave. Dunque resterà nel ritiro dell’Argentina, ma lo mette a rischio per Lazio-Inter a meno che il CT della Nazionale albiceleste, Lionel Scaloni, non lo faccia rientrare in anticipo in Italia. Infatti, secondo quanto riportato da SportMediaset, i nerazzurri, viste le tante partite che li attendono in breve tempo, non intendono correre rischi. Attendono aggiornamenti quindi nelle prossime ore.

NAZIONALI – Oltre al Toro, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino sono impegnati in Sudamerica con le rispettive Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Per tutti loro si cercherà di poterli far tornare per essere disponibili per la partita in casa della squadra di Maurizio Sarri, in programma sabato 16 ottobre alle ore 18. Di certo non verranno corsi rischi se l’attaccante argentino non sarà al meglio.

Fonte: SportMediaset.it