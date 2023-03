Lautaro Martinez lancia la sfida a Osimhen! Ora serve sbloccarsi in trasferta – CdS

Lautaro Martinez anche contro il Lecce ha confermato il suo momento straordinario, soprattutto dopo la conquista del Mondiale con l’Argentina. L’attaccante ha confermato anche la seconda posizione nella classifica marcatori in Serie A dopo Victor Osimhen. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, ora servirà sbloccarsi in trasferta a partire da La Spezia.

IN CLASSIFICA – Lautaro Martinez vuole trasferire il sogno da poco realizzato con l’Argentina in quello con l‘Inter. L’attaccante ha le idee chiare sul presente ma anche sul futuro, e oltre a confermare il suo enorme talento è pronto a prendere in mano l’Inter e trascinarla da vero leader, cresciuto soprattutto anche a livello caratteriale. Contro il Lecce anche in soli 30 minuti in campo da subentrato, ha trovato la via del gol realizzato il 2-0 finale e confermando il secondo posto nella classifica marcatori in Serie A, a cinque lunghezze da Osimhen. Nell’ultima vittoria dell’Inter in trasferta, neanche a dirlo, c’è il suo zampino. Domani, a proposito, sarà tempo di sbloccarsi anche fuori casa.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

