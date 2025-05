Lautaro Martinez, l’agente: «Ha sempre scelto l’Inter. Offerte importanti»

Lautaro Martinez ha sempre e solo scelto l’Inter nella sua carriera. Lo ha confermato anche il suo agente Alejandro Camano, che su As ha ricordato qualche aneddoto del passato.

LE VOCI DI MERCATO – Negli ultimi anni l’Inter è sempre ripartita da Lautaro Martinez. Tanti sono andati via e hanno lasciato il club nerazzurro, lui dal 2019 non ha mai cambiato strada. Pochi mesi fa il capitano ha confermato la sua volontà e lo ha fatto firmando il rinnovo di contratto a 9 milioni di euro più bonus per arrivare a 10. Anche la proprietà Oaktree ha riconosciuto il valore del calciatore e l’importanza che ha per il club intero. L’agente, Alejandro Camano, ha ricordato le ultime sessioni di mercato e la pressione fatta per il suo assistito dell’Inter: «Lautaro Martinez era molto vicino all’Atletico, anche se non conosco i dettagli. So che l’Atlético Madrid ha dato tutto. Ha sempre avuto una predilezione speciale per la Spagna. Se c’è un posto in cui gli piacerebbe giocare se lascia l’Inter, è in Spagna. È un concorrente. È il capitano dell’Inter e lo porta con sé. Si sente un esempio. Per Lautaro Martinez ho ricevuto offerte spettacolari e lui mi ha sempre detto: “No, Inter”. Questo è molto importante».