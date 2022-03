Lautaro Martínez, la diffida pesa. Possibile panchina contro la Fiorentina?

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino domenica sera e ora è attesa dalla Fiorentina sabato prossimo. I nerazzurri devono tornare a far punti per continuare a inseguire lo scudetto. Contro i viola, possibile panchina per Lautaro Martínez in ottica Juventus?

DIFFIDA – L’Inter riceve a San Siro la Fiorentina (vedi articolo) con San Siro che è carico. Il dubbio più grande per Simone Inzaghi riguarda Lautaro Martínez. Se è vero che il Toro ha segnato 4 reti nelle ultime 3 partite rimanendo però a secco contro i granata, su di lui pesa il potenziale quinto giallo che varrebbe la squalifica. Il turno successivo alla Fiorentina è quello con la Juventus all’Allianz Stadium e, in caso di giallo contro la viola, Lautaro Martínez lo salterebbe. Contro la squadra di Italiano dunque Inzaghi potrebbe pensare a “preservarlo” e mandare in campo la coppia Sanchez – Dzeko con magari Correa come possibile outsider.