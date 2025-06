Lautaro Martinez: «Inzaghi? Ho parlato con lui. Decisioni personali»

Lautaro Martinez è arrivato da poco in Argentina, dove giocherà le partite con la sua nazionale. Il capitano dell’Inter si è esposto in aeroporto sulla stagione dell’Inter e su Simone Inzaghi.

GIUDIZIO FINALE – Ancora nessuno si è totalmente esposto sulla stagione dell’Inter. Tra i protagonisti le parole sono state poche e nemmeno il tempo di accettare la finale che Simone Inzaghi ha salutato. L’allenatore ha lasciato il club e ieri sono addirittura arrivati gli annunci ufficiali in pochissimi minuti. L’incontro con la società non è servito a nulla, Inzaghi non sarà più l’allenatore nerazzurro. Lautaro Martinez, il capitano, oggi è arrivato in Argentina per le partite di qualificazione ai Mondiali. Il toro non giocherà con il Cile come riportato dal suo ct, ma prima di pensare a ciò ha commentato brevemente tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni: «L’Inter? Purtroppo non siamo riusciti a vincere nessuno dei tre titoli per cui ci siamo giocati, ma la stagione è comunque positiva. Lautaro Martinez, cosa pensi di Inzaghi? Sono decisioni personali. Ho avuto la possibilità di parlare con lui ieri. È una decisione che ha preso lui, con la dirigenza. Dobbiamo voltare pagina e cercare il meglio nella Coppa del Mondo per Club»