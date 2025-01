Ag. Lautaro Martinez: «All’Inter a lungo! Conte valorizzò Hakimi»

L’agente di Lautaro Martinez è ritornato a parlare del suo futuro all’Inter, per poi spendere qualche battuta su Conte al Napoli.

A LUNGO – Dopo la lunga tiritera legata al rinnovo di contratto in estate, l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño, è ritornato a parlare e lo ha fatto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. La sua risposta alla domanda sul futuro del capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez ha un contratto di altri 5 anni e rimarrà a lungo in nerazzurro».

L’agente di Lautaro Martinez elogia anche alcuni ex Inter

EX NERAZZURRI – Poi l’agente di Lautaro Martinez ha parlato anche di due ex nerazzurri, oggi al Napoli, come Conte e Romelu Lukaku. Il suo pensiero: «Antonio Conte è un grande allenatore, ricordo quando volle fortemente all’Inter Hakimi, giocava nel Dortmund. Con lui ha incontrato la verità del gioco e lo ha valorizzato molto. Garnacho è un calciatore molto giovane, sua mamma è argentina, il papà spagnolo. All’Atletico Madrid si è messo in evidenza per talento, velocità e personalità. Poi il Manchester United lo ha preso ed è diventato un giocatore importante. Lukaku è un grande calciatore, Garnacho è un calciatore complementare e con Romelu si adatta perfettamente. Conte sa valorizzare al massimo i suoi uomini».