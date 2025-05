Lautaro Martinez alla Thuram? Inter-Barcellona -3: due ragionamenti – CdS

Lautaro Martinez ieri ha svolto gli esami strumentali, che hanno scongiurato una lesione. Per Inter-Barcellona spera di esserci quantomeno per la panchina. E in casa nerazzurra fanno due ragionamenti.

LA SITUAZIONE – Scongiurati danni più gravi come lesioni o quant’altro per Lautaro Martinez, che ieri ha fatto gli esami strumentali dopo l’infortunio che lo ha precluso dal secondo di Barcellona. Per la sfida di ritorno, il capitano nerazzurro farà di tutto per esserci. Non se lo vorrà perdere per niente al mondo. I tifosi dell’Inter e tutto il mondo nerazzurri si augurano che possa ripetere lo stesso percorso di Marcus Thuram: ossia progressi nell’antivigilia, poi allenamento in gruppo ma senza forzature alla vigilia per poi essere disponibile e pronto il giorno della partita. Sarà più complicato, perché il tempo è veramente breve. Ma il Toro farà l’impossibile. E in casa Inter si annodano due ragionamenti.

Lautaro Martinez e quell’Inter-Barcellona che incombe

DUE RAGIONAMENTI – Il primo ragionamento intorno al recupero o meno di Lautaro Martinez per Inter-Barcellona riguarda appunto il fattore tempo. Temporeggiare a questo punto della stagione sarebbe quasi inutile, tanto vale fare all-in anche se Lautaro non sarà al 100%. Il secondo ragionamento è appunto legato a questo: contro la squadra di Flick l’Inter avrà bisogno di giocatori pronti al 100%. Ma d’altronde neanche Thuram lo era per davvero. In ogni caso, oggi, ovviamente Lautaro non giocherà e al suo posto ci sarà il Tucu Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia