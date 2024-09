Lautaro Martinez insegue Maradona: l’Inter sorride con il suo capitano

In casa Inter guarda con attenzione e interessa alla sfida tra l’Argentina di Lautaro Martinez e la Colombia. Per l’attaccante nerazzurro è la grande occasione di agganciare un mostro sacro nella classifica marcatori.

COLOMBIA – Lautaro Martinez, nella gara di questa sera contro la Colombia, scenderà in campo con la maglia da titolare insieme a Julián Álvarez, attaccante dell’Atletico Madrid. Il capitano dell’Inter però, avrà un pallino in testa: raggiungere un mostro sacro come Diego Armando Maradona. Dopo un lungo digiuno con la maglia dell’Argentina, dal Mondiale in Qatar in poi, Lautaro Martinez è diventato un vero e proprio trascinatore per l’Albiceleste. Adesso però, l’obiettivo è superare il più grande di tutti i tempi.

Argentina, si accende Lautaro Martinez

MOSTRI – Con il gol segnato proprio alla Colombia in finale di Copa America, Lautaro Martinez è salito a quota 29 gol segnati con la maglia dell’Argentina. Un numero altissimo per il capitano dell’Inter che si appresta a finire la scalata nei prossimi impegni con la Nazionale. Il primo obiettivo, fermi a quota 31 sono Gonzalo Higuain e Angel Di Maria. Con un’eventuale doppietta di questa notte, Lautaro Martinez tallonerebbe di un solo gol il grande Diego Armando Maradona. Un paragone che mette i brividi. Più distaccato invece un altro ex Inter, Hernan Crespo che si è fermato a 35 gol. Imprendibile invece Lionel Messi che in 187 partite ha segnato ben 109 gol.