Lautaro Martinez, incontri rinnovo in corso. Giocatore ad Appiano Gentile

Oggi in casa Inter è il grande giorno di Lautaro Martinez. E’ iniziato poco fa l’incontro tra i dirigenti dell’Inter e gli agenti dell’attaccante argentino per il rinnovo del contratto (leggi QUI). Il giocatore, che ha ribadito la sua volontà di restare all’Inter prolungando il suo legame con il club nerazzurro, nel frattempo continua a svolgere serenamente il suo lavoro. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi per “Sky Sport” Lautaro Martinez è infatti arrivato pochi minuti fa ad Appiano Gentile dove nel tardo pomeriggio si svolgerà l’allenamento di preparazione a Inter-Genoa, prima giornata di campionato, alla quale Lautaro Martinez non potrà comunque partecipare causa infortunio e squalifica.