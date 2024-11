Lautaro Martinez in gol con l’Argentina, ma il gol non è abbastanza

Lautaro Martinez con l’Argentina ha segnato, ma il gol in sé non è un evento così significativo da discuterne. All’argentino per essere recuperato serve ancora altro.

RETE SIMBOLICA – Il gol di Lautaro Martinez col Paraguay ha fatto molto discutere in casa Inter. La rete infatti è stata considerata una sorta di simbolo. Simbolo di quello che l’argentino non riesce più a fare in nerazzurro. Ma in realtà non è esattamente così. E infatti la rete in sé non è abbastanza.

OLTRE IL GOL – In primo luogo Lautaro ha sì segnato, ma l’Argentina ha perso. Non c’è stata quindi una prestazione superiore ad altre in stagione o un impatto decisivo. C’è stato solo un gol. Un gol come quelli arrivati con Roma, Empoli e Venezia per dire. E proprio questi esempi fanno capire come il problema, appunto, non sia la rete in sé.

RECUPERO COMPLESSO – Lautaro ha segnato anche con l’Inter. Gol anche decisivi, al contrario di quello col Paraguay. Ma il gol non è stato abbastanza. Nemmeno essere decisivo. Il vero Toro non si è visto nemmeno con questa carica emotiva. Il gol con l’Argentina insomma non significa molto. Né sulla prestazione singola, né in generale. Perché al capitano dell’Inter serve ancora altro per tornare sé stesso.