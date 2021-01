Lautaro Martinez in doppia cifra: il piÃ¹ giovane in questa Serie A

Lautaro Martinez in doppia cifra: il più giovane in questa Serie A

Lautaro Martinez con il suo gol del 2-0 dell’Inter contro il Benevento è andato in doppia cifra in questo campionato di Serie A

TWEET – Il gol di Lautaro Martinez, il secondo dell’Inter ieri sera contro il Benevento, è stato particolarmente importante anche a livello personale, non solo per sbloccarsi. Infatti OptaPaolo spiega tramite il proprio account Twitter il traguardo raggiunto dal Toro grazie a quella rete. “10 – Lautaro Martínez è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giovane nei cinque maggiori campionati europei 2020/21 (dopo Erling Haaland, Silas Wamangituka e Kylian Mbappé). Toro“.