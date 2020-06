Lautaro Martinez: il Toro è seduto e non più intoccabile per Conte – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza la delica situazione Lautaro Martinez. La brutta prestazione di Napoli è un campanello d’allarme che può far ragionare Conte. C’è un discreto lavoro da fare e il ‘Toro’, adesso, non è più indiscutibile. Ballotaggio in vista?

FUORI FASE – Dopo tre mesi di lockdown forzato, Lautaro Martinez sembra avere ancora la spina staccata. O almeno così è sembrato sabato sera al San Paolo. Tutti a chiedersi se la lunga telenovela col Barcellona non fosse un gigantesco motivo di distrazione. Nessuno vuole banalizzare, ma è difficile essere stupiti dalla serata ‘no’ dell’argentino in questa situazione. Magari c’entra solo la scarsa vena, che ha fatto “sedere” il ‘Toro’ praticamente da fine gennaio. Guardando i numeri, la sua stagione si volta su due facce: nelle prime 26 partite, 16

gol; nelle ultime 6, zero. Dopo il match contro il Cagliari, iniziato segnando e finito con la scenata all’arbitro Manganiello costata l’espulsione, il numero 10 è crollato in tutte le statistiche: tiri, occasioni create, palloni toccati in area. Un’involuzione totale, che adesso preoccupa l’Inter e Antonio Conte.

CHE FARE? – Ambizioni alla mano, dopo i 72 minuti trasparenti di Napoli e con un altro obiettivo stagionale volato via, la palla ripassa subito a Conte. Il tecnico pugliese, forse, aveva già messo in preventivo una gestione problematica di Lautaro Martinez. In tal senso, il rilancio di Alexis Sanchez potrebbe mettere un po’ di pepe alle spalle dell’argentino. Nelle ultime settimane allenatore e attaccante ex Racing si sono parlati tanto. Lautaro ha garantito il massimo impegno fino a fine stagione, a prescindere da Lionel Messi. La società, con Giuseppe Marotta in prima fila, ha ribadito l’importanza e la professionalità del Toro, “chiamandolo” all’ordine per il bene dell’Inter. Ma ora che la situazione ha mostrato le prime crepe, servirà di più.

BALLOTTAGGIO – I nerazzurri non possono permettersi Lautaro Martinez a mezzo servizio. Ecco perché il posto da titolare resterà comunque garantito. Sarebbe complicato e incoerente metterlo in discussione dopo una sola partita. Ma Conte ha bisogno di alfieri che vadano a mille allora, senza pensieri scomodi ad ingolfare le macchine. Ora ci deve essere solo l’Inter, altrimenti il tecnico dovrà cercare altrove la spinta in attacco. E Sanchez, a tal proposito, potrebbe far comodo dando credibilità ad un ballottaggio finora solo ipotizzato. Al San Paolo, in 20 minuti, il cileno ha dato elettricità alla squadra: è bastato a far capire che l’ex Udinese può ancora dire la sua.

