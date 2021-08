Lautaro Martinez il più prezioso della Serie A, altri 3 dell’Inter in top ten

Lautaro Martinez è il giocatore più prezioso della Serie A. L’attaccante argentino guida una top ten in cui sono presenti altri tre giocatori dell’Inter.

Dopo la partenza di Romelu Lukaku, la palma di giocatore più prezioso della Serie A cambia padrone, ma non maglia. L’attaccante belga era infatti considerato il giocatore con la quotazione più alta del campionato di Serie A, adesso che Lukaku è andato al Chelsea questo “titolo” passa al suo ex compagno di squadra ed ex partner d’attacco Lautaro Martinez. Secondo “Transfermarket” è infatti Lautaro Martinez il giocatore più “prezioso” del campionato di Serie A che ricomincerà tra meno di tre ore proprio con l’Inter campione in carica impegnata in casa contro il Genoa (Lautaro Martinez assente per squalifica e infortunio). Il numero 10 dell’Inter guida infatti la classifica con una quotazione di 80 milioni di euro. Completano il podio i due juventini de Ligt e Chiesa, valutati 75 e 70 milioni. Fanno parte della “top ten” anche altri tre giocatori dell’Inter. Al quinto e sesto posto troviamo il terzetto composto da Nicolò Barella, 65 milioni, e da Alessandro Bastoni e Milan Skriniar appaiati a quota 60.

LA CLASSIFICA COMPLETA – Di seguito la top ten completa.

1 Lautaro Martinez (Inter) 80 milioni

2 Matthijs de Ligt (Juventus) 75 milioni

3 Federico Chiesa (Juventus) 70 milioni

3 Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) 70 milioni

5 Nicolò Barella (Inter) 65 milioni

6 Milan Skriniar (Inter) 60 milioni

6 Alessandro Bastoni (Inter) 60 milioni

8 Franck Kessie (Milan) 55 milioni

9 Piotr Zielinski (Napoli) 50 milioni

9 Victor Osimhen (Napoli) 50 milioni

fonte: transfermarket