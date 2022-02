Lautaro Martinez, il momento dell’Inter passa anche da lui: Inzaghi ha la cura – CdS

Lautaro Martinez è a secco di gol da sette giornate di campionato e, considerando le ultime undici partite, ha firmato un unico gol, quello su rigore contro la Juventus. Il momento no dell’Inter passa anche dalla scarsa vena realizzativa dell’argentino, ma Simone Inzaghi ha la cura.

ANTIDOTO – Il modo migliore per cercare di tornare al gol è il gol stesso. Da ex attaccante Simone Inzaghi è il primo a saperlo. Per tornare a giocare bisogna dunque giocare, ecco perché il tecnico, visto il momento dell’attaccante, non prenderà mai in considerazione la possibilità di accantonare (anche solo momentaneamente) l’argentino. Allora contro il Genoa, Lautaro Martinez scenderà ancora una volta in campo e con lui anche Edin Dzeko. Questo momento no, non è certo una novità per Lautaro Martinez: è accaduto anche lo scorso autunno, quando l’astinenza andò avanti per ben sette gare, per poi trovare il gol contro il Napoli e da lì una serie di sei gol consecutive in cinque gare di Serie A. Anche in quel caso, quelle prodezze coincisero con il filotto di vittorie che permise all’Inter di recuperare lo svantaggio accumulato in classifica per prendersi la vetta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno