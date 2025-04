Lautaro Martinez guida l’Inter! Per Inzaghi poche alternative – CdS

Simone Inzaghi non ha altre alternative per la partita di questo pomeriggio contro la Roma. Il tecnico piacentino costretto a chiedere gli straordinari a Lautaro Martinez.

OBBLIGO – Simone Inzaghi – scrive il Corriere dello Sport – si vede obbligato a far giocare Lautaro Martinez. Senza Marcus Thuram, ancora in dubbio il suo rientro, Lautaro Martinez è l’unica effettiva certezza. L’argentino si vede costretto a fare gli straordinari. Escluse le gare contro Udinese e Milan, Lautaro Martinez è stato sempre titolare, ben 6 volte su 6, con 3 reti segnate. Il meglio lo ha offerto nel doppio confronto con il Bayern Monaco ai quarti. Alla fine però, la stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire e nel ritorno contro il Milan ha steccato.

AGO – Lautaro Martinez resta l’ago della bilancia. Non solo per i gol, ma anche per il suo nuovo modo di giocare. Sempre più abituato, e portato, ad abbassarsi per ricevere il pallone spalle alla porta. Se l’anno scorso la squadra girava per lui, adesso è lo stesso Lautaro a orchestrare l’intera manovra offensiva diventato un uomo in più per il gruppo. Spetterà ancora a lui, questo pomeriggio contro la Roma, risolvere i problemi. Per l’Inter oggi, esiste un solo risultato. La vittoria. E molto dipenderà dalla condizione del capitano. Servirà il Lautaro Martinez visto contro il Bayern Monaco, o magari quello visto in Europa visto che fino ad oggi sono 8 gol in 11 partite.

Lautaro Martinez, non sei solo! Arriva Arnautovic in soccorso

AIUTANTE – A meno di clamorose sorprese, nella partita contro la Roma, sarà Marko Arnautovic il suo partner d’attacco. L’austriaco, per fisico e soprattutto età (36 anni), va gestito e preservato. Allo stesso tempo però, l’attaccante austriaco è quello più in forma dei panchinari e negli ultimi due mesi è stato decisivo con cinque gol. L’idea è che né Lautaro né l’ex Bologna finiscano la partita, in modo da risparmiare energie in vista del Barcellona. Per fa si che succeda, serve che la partita con la Roma sia ben indirizzata.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport