Lautaro Martinez, gol e carisma. Così Inzaghi si affida a lui – CdS

Lautaro Martinez, nelle ultime due stagioni a questa parte, è diventato sempre più una macchina da gol ricorda il Corriere dello Sport. Bravo anche Inzaghi a lavorare su di lui e per lui.

RAFFICA – Non solo Lautaro Martinez. Simone Inzaghi è da sempre l’allenatore che fa rendere al massimo i propri attaccanti. Basta pensare alla carriera di Ciro Immobile che con Inzaghi alla Lazio in ben 219 partite ha messo a segno ben 150 gol in 5 stagioni. In un anno arrivò invece a 41 gol segnati in tutte le competizioni. Numeri così alti si vedono anche in Lautaro Martinez: nelle ultime due stagioni e mezza, l’argentino sotto la guida del tecnico piacentino è arrivato a mettere a referto ben 71 gol. Con 57 partite disputate, lo scorso anno è stata una stagione atipica.

FUTURO – Adesso invece, nonostante i match siano di meno, l’argentino può arrivare e sfondare oltre le 35 reti visto che in Serie A nessuno riesce a stargli dietro. Lo stesso tecnico infatti – spiega il Corriere dello Sport – punta sul carisma da leader di Lautaro Martinez affinché continui ad essere un esempio per i compagni anche grazie alla fascia che porta sul braccio. Inzaghi infatti, nelle due gare di Lecce e Genoa, ha notato che l’assenza dell’attaccante abbia portato in casa Inter non poche difficoltà.

STORIA – Se da un lato Lautaro Martinez trascina una squadra, dall’altro lato la stessa punta di Bahia Blanca proverà a scrivere la storia dell’Inter. Con 120 gol in 262 presenze, il Toro punta a scalare la top-ten dei bomber storici. Nel mirino ci sono Bobo Vieri, fermo a 123 e Icardi che si fermò a 124 gol. Numeri semplici da raggiungere. Un po’ più distaccato invece troviamo Nyers, in settima posizione con 133 gol. Ma il tempo a disposizione c’è: con l’argentino infatti sarà presto rinnovato il contratto. Con l’eventuale rinnovo, lo stesso Toro si candiderebbe a restare in nerazzurro per oltre dieci anni. Un argentino sulla scia di Javier Zanetti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia