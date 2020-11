Lautaro Martinez, gli agenti tuonano ma il rinnovo non arriva. I piani Inter

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Si torna a parlare di rinnovo tra Lautaro Martinez e l’Inter. Il tema è tornato al centro del discorso pubblico dopo un’intervista rilasciata dagli intermediari argentini ad un quotidiano sud americano. Le sirene di mercato possono aspettare, l’Inter ha una strategia ben precisa in mente

ASSALTO – L’intervista di oggi, rilasciata al periodico argentino Olé dagli agenti di Lautaro Martinez, ha riacceso i riflettori sulla questione rinnovo di contratto. Dopo un inizio estate davvero infuocato, in cui il club nerazzurro sembrava davvero vicino alla cessione del ‘Toro’ al Barcellona, su Lautaro Martinez è calato un velo di inesorabilità, come se il rinnovo con l’Inter fosse scontato. L’ostacolo più grande, secondo diversi media italiani, riguardava la differenza tra l’ingaggio offerto dal Barcellona (e che il ‘Toro’ avrebbe accettato) e quello che l’Inter sarebbe in grado di offrire.

PIANI – Stando alle parole di oggi di Roly Zarate e Beto Yaque, tra Lautaro Martinez e l’Inter non ci sarebbe, al momento, alcuna trattativa. Ma soprattutto, secondo i due intermediari, il ‘Toro’ non avrebbe chiesto più soldi. Su questo punto, quasi certamente la società nerazzurra interverrà per ritoccare l’ingaggio dell’ex Racing, ormai inadeguato al suo apporto tecnico alla causa Inter.

CALMA – I giorni però continuano a scorrere e, sebbene entrambe le parti abbiano altre priorità in questo momento, il discorso rinnovo dev’essere affrontato prima del mercato di gennaio. Il club nerazzurro, infatti, vorrebbe chiudere entro dicembre per rinforzare la sua posizione, in sede di mercato, in caso di nuovo assalto del Barcellona o altri club. La trattativa è ancora tutta da impostare, ma al momento l’Inter può ragionare senza l’assillo delle sirene di mercato. Non bisogna però adagiarsi troppo sugli allori, Lautaro Martinez è merce troppo pregiata.