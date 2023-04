Lautaro Martinez, giusto annullare gol! La moviola di Inter-Benfica – CdS

L’arbitro del Cerro Grande, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha diretto bene la sfida fra Inter e Benfica. Giusto, secondo il quotidiano, annullare il gol di Lautaro Martinez

ANNULLARE – Direzione positiva di Inter-Benfica per il fischietto spagnolo Del Cerro Grande. Sul gol di Barella veloce check del monitor per un presunto fallo di Dzeko su Otamendi ad inizio azione. Annullato giustamente, secondo il Corriere dello Sport, il 2-0 a Lautaro Martinez: il “Toro”, prima di spingere in rete il pallone, spinge Gilberto. Regolare la rete dell’1-1 del Benfica, con Dumfries che tiene in gioco Aursnes. Non c’è rigore invece nel contatto in area fra Lautaro Martinez ed Aursnes: l’argentino colpisce prima il pallone. Nel finale dura entrata di Musa su Calhanoglu: giusto il giallo.

Fonte: Corriere dello Sport