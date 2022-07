Lautaro Martinez già una certezza: con Lukaku punterà a fare ancora meglio – CdS

Lautaro Martinez è reduce dalla sua miglior stagione realizzativa e in questo pre-campionato sembrerebbe non aver perso i ritmi, anzi. E con il ritorno del suo amico Romelu Lukaku, secondo il collega Andrea Ramazzotti punterà a fare ancora meglio.

MIGLIORATO – Lautaro Martinez è pronto per questa nuova stagione, che tra l’altro lo porterà a giocare anche il suo primo Mondiale con l’Argentina. Ecco perché vuole lavorare bene per farsi trovare pronto, con l’obiettivo addirittura di migliorare lo score rispetto la scorsa stagione. L’Inter quest’anno ha una certezza in più ed è Lautaro Martinez, migliorato anche nei movimenti senza palla e negli inserimenti. Grande merito va a Simone Inzaghi e al suo gioco propositivo, con tante occasioni per gli attaccanti. Aggiungendoci anche il ritorno di Romelu Lukaku, fenomenale nel creare spazi ai compagni grazie al suo strapotere fisico, Lautaro Martinez è convinto di migliorare ulteriormente rispetto il passato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti