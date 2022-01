Lautaro Martinez, garanzia Inter: sempre in gol alla prima dell’anno – CdS

In Bologna-Inter, Inzaghi, senza Dzeko a disposizione, si affiderà a Lautaro Martinez in attacco. L’argentino è sempre andato in gol nella prima gara dell’anno solare

GARANZIA – Lautaro Martinez, complice anche l’indisponibilità di Dzeko causa Covid-19, guiderà l’attacco dell’Inter nella trasferta del Dall’Ara del 6 gennaio, in quella che sarà la prima gara del nuovo anno per i nerazzurri. L’argentino, nei match di apertura dei nuovi anni, è una vera e propria garanzia: il “Toro”, infatti, è sempre andato a segno nel primo incontro ufficiale del nuovo anno: è successo nel 2019 contro il Benevento in Coppa Italia, nel 2020 contro il Napoli e nel 2021 contro il Crotone. L’argentino vuole tornare a segnare: prima di Inter-Torino, infatti, il “Toro” era andato a segno per 5 giornate consecutive.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport