Lautaro Martinez futuro in Spagna? L’Inter pensa a Muriel e Raspadori – TS

L’agente di Lautaro Martinez, secondo “TuttoSport” oggi in edicola, guarda in Spagna: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid (più defilato). L’Inter lo ritiene incedibile, ma pensa a Luis Muriel e il giovane Raspadori.

LA SITUAZIONE – Lautaro Martinez sarà sacrificato? Per l’Inter il calciatore resta comunque incedibile, nonostante il forte interesse di qualche top club. Il Barcellona per esempio, nonostante i problemi economici e l’acquisto di Sergio Aguero, segue ancora il centravanti argentino dell’Inter. Il pole ci sarebbe l’Atletico Madrid, i cui emissari si sono presentati una settimana fa in sede per fare una prima offerta al club nerazzurro. Più defilato invece il Real Madrid, visto che il primo pensiero dei ‘blancos’ è quello di smaltire la rosa. Nel caso in cui il club di Viale della Liberazione dovesse cedere Lautaro Martinez, allora andrebbe su Luis Muriel, che l’ultima stagione ha messo a segno 22 gol. Attenzione anche al giovane Giacomo Raspadori, profilo giovane che piace molto alla dirigenza.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

