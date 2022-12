Lautaro Martinez, finale Mondiale una gioia a metà per l’Inter: Inzaghi lo riavrà tardi – TS

L’Inter chiaramente festeggia l’ennesima finale del Mondiale conquistata da un suo giocatore, in questo caso Lautaro Martinez con la sua Argentina. È dal 1982 ad oggi che il club nerazzurra conta almeno una presenza in finale. La nota meno positiva, però, riguarda quando tornerà a disposizione l’attaccante. Come sottolineato questa mattina dal collega Federico Masini su Tuttosport, il calciatore rischia di tornare a disposizione di Simone Inzaghi a ridosso del nuovo anno.

DOPO IL MONDIALE – Lautaro Martinez rappresenta un motivo d’orgoglio per l’Inter, che per l’undicesima volta consecutiva (dal 1982 ad oggi) conta l’ennesimo nerazzurro in finale del Mondiale. L’unico dubbio, però, riguarda quando tornerà ad allenarsi con l’Inter. L’argentino, difatti, domenica 18 dicembre “giocherà” – si spera -, la finale contro la Francia, ma prima di rivederlo ad Appiano Gentile passerà del tempo, non poco. Circa dieci saranno i giorni di vacanza che l’Inter concederà al giocatore, giorni che potrebbe anche passare in Argentina qualora la Selección dovesse vincere il titolo in Qatar (i giocatori di Scaloni sarebbero logicamente attesi in patria per le celebrazioni di rito). Calendario alla mano, difficilmente quindi il “Toro” sarà ad Appiano Gentile prima del 28 dicembre, ovvero a meno di una settimana dalla gara col Napoli e con una condizione fisica tutta da verificare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini