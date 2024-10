Lautaro Martinez, fai come… Lukaku! Inter col bomber ‘imbolsito’ – TS

Lautaro Martinez, settimo nella classifica del Pallone d’Oro 2024, non è ancora al cento per cento della forma. All’Inter sarebbe utile una scelta alla Romelu Lukaku.

CHIARO-SCURO – Un Lautaro Martinez non ancora al cento per cento, bensì “imbolsito” e ancora un po’ appannato. Ieri sera, il Toro ha presenziato alla cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro 2024. Il capitano dell’Inter, settimo nella graduatoria finale, ha pure consegnato all’amico e connazionale Emiliano ‘Dibu’ Martinez il premio Yashin, come miglior portiere. Sicuramente è stata una cerimonia in chiaro scuro per l’ultimo capocannoniere della Serie A. Non tanto per la classifica finale (il settimo posto lo fa entrare definitivamente nell’Olimpo dei grandi attaccanti), bensì per quanto successo il giorno prima nel derby d’Italia contro la Juventus. Un 4-4 senza lampi per il Toro, che non ha avuto modo di segnare il quinto gol e ammazzare la ‘Signora’.

Lautaro Martinez come Lukaku? All’Inter sarebbe utile, ma…

UTILE – Per ritrovare Lautaro Martinez al 100% della forma a Inzaghi e all’Inter sarebbe utile una sorta di cura alla Romelu Lukaku. Il belga, infatti, durante la sosta nazionali tra settembre e ottobre, ha deciso di restare a Napoli non accettando la convocazione del suo CT Domenico Tedesco. Ecco, a Lautaro servirebbe proprio questo. Dire no alla convocazione a novembre dell’Argentina e farsi 10 giorni a lavorare ad Appiano Gentile senza impegni e viaggi transoceanici. Ovviamente, sottolinea Tuttosport, si tratta di un’ipotesi piuttosto remota, conoscendo la voglia di Nazionale del Toro. Ecco che allora, Inzaghi dovrà fare di necessità virtù. Da questo punto di vista, il tecnico potrà contare sul turnover. Questo interesserà anche Marcus Thuram. Probabile che contro Empoli e Venezia, Inzaghi giri un po’ i suoi titolari in avanti, per poi presentare la Thu-La contro Arsenal e Napoli, i due match clou che chiudono questo spicchio di stagione.

