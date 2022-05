Lautaro Martinez, un ex Liverpool lo consiglia all’Arsenal per un motivo

Lautaro Martinez continua a essere un giocatore molto seguito sul mercato, specialmente in Premier League. Intervistato da BonusCodeBets, l’ex giocatore del Liverpool John Barnes ha consigliato l’argentino all’Arsenal.

CONSIGLIATO – Resta alto l’interesse delle big europee su Lautaro Martinez, specialmente in Premier League. Proprio in quest’ottica, l’ex giocatore del Liverpool John Barnes ha voluto consigliarlo all’Arsenal. Queste le sue parole: «Potrebbero rinnovare il contratto a Eddie Nketiah, ma non pensano di puntare su di lui per l’attacco a lungo termine. Per questo se hanno bisogno di un attaccante di qualità, allora dovranno prendere qualcuno come Lautaro Martinez, che potrà essere il loro attaccante principale per diversi anni a venire».