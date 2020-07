Lautaro Martinez Ã¨ quasi un caso: deve risintonizzarsi sull’Inter – TS

Lautaro Martinez è quasi un caso: deve risintonizzarsi sull’Inter – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea il momento difficile di Lautaro Martinez. Le voci sul Barcellona hanno minato il suo rendimento.

MOMENTO DI FLESSIONE – “Dai Lauti le stai sbagliando tutte!”. Sei parole urlate da Antonio Conte a metà del primo tempo della gara col Brescia descrivono in maniera sintetica il momento che sta attraversando Lautaro Martinez. L’argentino ha ritrovato il gol contro la Samp e messo lo zampino nella rete di de Vrij a Parma, ma prestazioni alla mano continua ad assomigliare al fratello scarso del bomber ammirato da agosto a metà gennaio. Un giocatore può non vivere un momento di forma esaltante, ma sul rendimento del 10 pesa quanto sta succedendo fuori dal campo da febbraio (ma non solo).

SEDOTTO E ABBANDONATO – Le voci sul Barcellona, la trattativa pronta a decollare e poi arenata, ha lasciato segni. Il giocatore ad Appiano viene descritto come sereno, ma quello che scende in campo è un Toro diverso. Manca la cattiveria agonistica che lo ha sempre contraddistinto e anche sottoporta è sembrato meno cinico. E quell’urlaccio di Conte testimonia che il giocatore debba cambiare chip.

TORNARE SULL’INTER – Forse non è ancora il caso di parlare di “caso Lautaro”. Ma la vicenda è delicata. Ora che l’Inter ha recuperato il miglior Sanchez, Conte non sta avendo dall’argentino l’apporto che serve. Se l’Inter vuole sognare tra campionato ed Europa League c’è bisogno che Martinez resetti quanto accaduto, metta l’eventuale futuro con Messi nel cassetto e si risintonizzi sul pianeta Inter. Anche perché da Barcellona non arrivano notizie.