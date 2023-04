Lautaro Martinez e Dzeko grandi assenti contro il Benfica – TS

Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sono i protagonisti in negativo della grande vittoria dell’Inter contro il Benfica

ASSENTI – Così il TuttoSport definisce Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. I due non hanno combinato molto nella gara contro il Benfica. Se lo avessero fatto, il discorso qualificazione sarebbe ancor di più chiuso a doppia mandata rispetto a quanto non lo sia già. Inoltre, i titolari del Da Luz non segnano da tantissimo – Dzeko dal 18 gennaio, El Toro dal 5 marzo – e anche ieri avrebbero potuto sbloccarsi. Nel primo tempo l’Inter ha creato delle situazioni interessanti, non sfruttate dai due. Già dopo novanta secondi, se Dzeko fosse stato più reattivo nell’appoggiare la palla al centro, Lautaro si sarebbe trovato in beata solitudine davanti a Vlachodimos. Il copione si è ripetuto a fattori invertiti poco dopo la mezzora quando è stato l’argentino a non essere in grado di servire il compagno, lasciato libero dalla difesa avversaria. Per fortuna dell’Inter, il Benfica si è rivelato un avversario meno scorbutico rispetto a come disegnato in partenza.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino