Lautaro Martinez e Correa con l’Argentina. Scaloni: «Mai un rifuto dai club»

Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono andati in Nazionale per i tre match contro Venezuela, Brasile e Bolivia validi per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Lionel Scaloni, Commissario Tecnico dell’Argentina, ha sottolineato come con i club ci sia stato un dialogo sereno

MAI UN RIFIUTO – Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono andati in Nazionale nonostante la possibilità da parte dell’Inter di bloccarne la partenza in virtù della situazione legata al Covid-19. Lionel Scaloni sottolinea di non aver mai ricevuto un rifiuto: «Voglio sottolineare la predisposizione dei nostri calciatori a voler esserci. È un passo in avanti che ha fatto questa squadra. Per quanto riguarda i club, non abbiamo mai avuto un rifiuto. Abbiamo parlato e siamo arrivati alla conclusione che dovevano venire», così il Commissario Tecnico dell’Argentina in conferenza stampa.