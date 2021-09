Lautaro Martinez-Dzeko coppia d’oro: sul podio dei migliori in Europa – CdS

La coppia formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko viaggia forte, come riportato dal Corriere dello Sport, è già sul podio d’Europa.

SUL PODIO – Lautaro Martinez e Dzeko, la coppia di Simone Inzaghi viaggia già più forte rispetto l’attacco guidato da Romelu Lukaku. Con cinque gol per il bosniaco e quattro per l’argentino, la coppia nerazzurra è già sul podio d’Europa. In vetta ci sono i due attaccanti del Real Madrid, Benzema (8 gol) e Vinicius (5 gol), rivali anche in UEFA Champions League. La seconda, invece, è formata da Lewandowski e Gnabry, che al Bayern Monaco hanno realizzato 10 gol in due. Dzeko e Lautaro Martinez subito sotto, con la differenza che però entrambi hanno comunque le stesse responsabilità in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno