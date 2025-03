Lautaro Martinez e Dumfries, attesa Inter. Domani data chiave – TS

Lautaro Martinez e Denzel Dumfries sono rientrati ad Appiano Gentile dopo che gli staff tecnici delle rispettive Nazionali hanno riscontrato dei problemi fisici da risolvere: l’Inter ha già pronti i prossimi passi.

LA SITUAZIONE – Lautaro Martinez e Denzel Dumfries rappresentano due dei pilastri dell’Inter, nonché i principali protagonisti finora del 2025 della squadra nerazzurra. La notizia del rientro dei due calciatori ad Appiano Gentile per accertare le loro condizioni fisiche costituisce, dunque, un motivo di preoccupazione per lo staff tecnico e la dirigenza della compagine meneghina. Sostituirli a dovere, considerando il loro rendimento e il valore della loro presenza in campo, è molto complicato. Per questo motivo, la società nerazzurra spera nel fatto che l’entità del fastidio fisico da essi avvertito sia tenue.

Lautaro Martinez e Dumfries: l’Inter fissa per domani gli esami strumentali

DOMANI ESAMI – L’Inter potrà entrare a conoscenza dell’effettiva natura del problema occorso ai suoi due calciatori già nella giornata di domani. In tal senso, infatti, sia Lautaro Martinez che Dumfries si sottoporranno lunedì 24 marzo agli esami strumentali necessari per comprendere se dovranno saltare alcuni dei prossimi impegni dei meneghini. La squadra nerazzurra tornerà dalla sosta dovendo sfidare l’Udinese, una delle sorprese in positivo di questa stagione di Serie A.

UNA SPERANZA – Poiché l’Inter è ben consapevole dell’esigenza di non dover sottovalutare i rivali friulani, il fatto di poter contare su due assi come l’argentino e l’olandese, eventualmente a partire dalla panchina, darebbe maggior fiducia alla squadra nel suo complesso. Incrementando le possibilità di avvicinarsi a quel sogno chiamato “bis scudetto”.

