Lautaro Martinez, doppietta di gol e di trofei: 101 timbri con l’Inter – TS

Lautaro Martinez mette la firma sulla conquista della Coppa Italia con una doppietta. Sono 101 i gol in nerazzurro del numero 10, come ricorda TuttoSport

FIRMA – TuttoSport afferma come Lautaro Martinez sia stato decisivo per la conquista del secondo trofeo stagionale dei nerazzurri. Dopo il vantaggio iniziale della Viola, il numero 10 ha ribaltato la situazione siglando una doppietta. Bravissimo Brozovic nell’imbucata sull’1-1, però il croato non aveva un corridoio, ma un’autostrada in cui infilare l’assist per Lautaro (tenuto in gioco da Milenkovic). Il raddoppio interista è invece tutto merito dell’argentino che ha aggredito il pallone regalatogli da Barella con il piglio da Bonimba dei tempi d’oro (pure in questo caso, deficitaria è stata la marcatura di Milenkovic). Con la doppietta di ieri, Lautaro è salito a quota 101 gol con la maglia nerazzurra.

LEZIONE – In vista della finale di Champions League, i nerazzurri dovranno ricordarsi di approcciare in modo giusto la gara e di gestire meglio un eventuale vantaggio. Nel secondo tempo gli uomini di Vincenzo Italiano hanno avuto due occasioni nitide – non sfruttate da Jovic – per pareggiare il match.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino