Lautaro Martinez doma la Lazio e raggiunge una leggenda dell’Inter

Lautaro Martinez ha deciso col suo ingresso e con i suoi due gol la partita fra Inter e Lazio, match finito 3-1. Il Toro ha raggiunto nella classifica all-time una leggenda del club

COME UN MITO − Lautaro Martinez tocca quota 95 gol complessivi con la maglia dell’Inter in 228 partite ufficiali. 75 di questi realizzati in Serie A. Cifra che gli permette di eguagliare per reti nel massimo campionato italiano una leggenda del club come Mario Corso. Il Toro, adesso, figura al decimo posto nella classifica all-time dei migliori marcatori nerazzurri in Serie A. Peraltro, la doppietta contro la Lazio gli permette di superare, per la terza volta consecutiva, anche quota 15 gol stagionali in campionato: ora sono 17. Nessun altro giocatore di Serie A ha avuto questa continuità realizzativa. Alla Lazio sono adesso 5 i gol del “Toro”, terzo bersaglio preferito da quando gioca in Italia (come la Salernitana); di più ha segnato contro Milan (7) e Cagliari (8).