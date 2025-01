Lautaro Martinez a digiuno e Inzaghi ‘raccomanda’ l’Inter – CdS

In casa Inter il digiuno di Lautaro Martinez non è un problema, visto che segnano praticamente tutti. E Simone Inzaghi fa una raccomandazione alla squadra.

DEMOCRAZIA DEL GOL – L’Inter è una vera e propria cooperativa del gol. Infatti, la squadra di Simone Inzaghi trova diversi modi per segnare e lo fa facendolo sia con gli attaccanti che con i suoi difensori e centrocampisti. Nel complesso, sono ben 18 i giocatori portati in gol dai campioni d’Italia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la distribuzione delle reti è tutt’altro che sbilanciata. Là davanti, infatti, finora, hanno prodotto meno del 50% dei gol complessivi: 24 su 56, appena il 43%. E qui i soli 7 gol stagionali di Lautaro Martinez stanno incidendo. Ma appunto non è un problema. A centrocampo, c’è un tesoretto di ben 16 reti, quasi il 30% del totale. Ancora di più gli esterni, però. Visto che il loro bottino, addirittura, è di 11 centri (20%), con Dumfries, appunto, ma anche Dimarco a fare la voce grossa.

Inter generosa con Lautaro Martinez? Inzaghi raccomanda

RACCOMANDAZIONE – Ma appunto ritornando al digiuno di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi ha voluto fare una raccomandazione alla squadra: non forzare la giocata per consentirgli di tirare in porta. Contro l’Atalanta è accaduto in un paio di occasioni, gettando una chance migliore per segnare (vedi Taremi) e non chiudendo definitivamente i giochi. Sicuramente è l’ennesima dimostrazione del clima eccellente che si respira nello spogliatoio nerazzurro. Ma il bene della squadra viene comunque prima. E il Toro può benissimo aiutarsi anche da solo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno