Lautaro Martinez delude: colpa del Barcellona? Ora palla a Conte – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la prestazione negativa di Lautaro Martinez, in Napoli-Inter. Pochi palloni toccati e ancor meno tiri in porta. Le pressioni delle ultime settimane hanno avuto una ricaduta sul rendimento del calciatore. Antonio Conte deve affrontare di petto il problema. A partire da oggi

ASSENTE – Se n’era parlato molto alla vigilia, ma evidentemente Lautaro Martinez aveva il telefono staccato. Dell’argentino, nella notte del San Paolo, non v’è traccia. All’Inter e ad Antonio Conte sarebbero serviti i suoi strappi, le sue giocate, per arrivare a giocarsi la Coppa Italia in finale. Poco efficace nel pressing e nell’alzare il baricentro di pressione dei nerazzurri, che nel primo tempo si trascinano soprattutto con un martellante Candreva e un creativo Eriksen. Ma Lautaro Martinez non riesce a farsi coinvolgere. Resta un unico tiro in porta, quello del primo tempo: l’argentino si fa notare soltanto per la voce ‘falli subiti’. Nient’altro.

PRESSIONE – Il dubbio è l’anticamera del sospetto. Pensieri strani che andrebbero rimossi per il bene di una squadra che ha tanto da giocarsi da qui alla fine dell’estate. Ma l’associazione di idee arriva con troppa naturalezza. C’è dentro il Barcellona, Lionel Messi e i silenzi continui di Lautaro Martinez che, forse, parlano più di quanto non vorrebbero. Difficile entrare nei pensieri del ‘Toro’, ma è molto facile comprendere la delicata situazione del ragazzo. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, non è scontato che abbia le spalle per reggere la pressione. Ciò che preoccupa è che del giocatore che Conte ricordava ieri s’è visto poco, anzi nulla.

BALLOTTAGGIO – Napoli-Inter lascia un’impressione negativa di Lautaro Martinez. Mai dentro la partita, tanto che la sostituzione è apparsa come un fatto scontato, forse anche tardivo. Decisamente meglio ha fatto Alexis Sanchez, entrato al posto del ‘Toro’. Con malizia verrebbe da dire che il cileno gioca per restare, mentre l’argentino gioca per andar via. Ma questo potrebbe essere il principio di un’alternanza inevitabile tra i due. A Lautaro il potere di smentire ogni illazione. Di certo la gestione dell’argentino non sarà semplice da qui alla fine della stagione. Il San Paolo rimette in discussione quel patto che Conte e il ‘Toro’ avevano stipulato col massimo della correttezza. Non tanto in termini d’impegno o di professionalità, quanto per l’apporto tecnico e tattico che l’argentino deve garantire in un momento simile.

BURRONE – La simbiosi con Romelu Lukaku non si accende mai: resta un magnifico non-detto. Il lavoro di Lautaro Martinez mancava come l’ultimo tassello di un puzzle. Anche il colosso belga non è andato benissimo, ma l’attenuante della condizione fisica ha già un precedente (quando era appena arrivato) che non può essere messo da parte. Di contro, Lautaro Martinez era stato responsabilizzato sia da Giuseppe Marotta che da Piero Ausilio, nelle scorse settimane. Di fatto, il secondo obiettivo stagionale, dopo il mancato approdo agli ottavi di Champions League, è sfuggito di mano. Il lockdown non ha restituto il Lautaro migliore, già in difficoltà prima della sosta forzata. La plateale espulsione contro il Cagliari, la sofferenza nella gara d’andata con il Napoli in coppa, la sconfitta all’Olimpico con la Lazio e a Torino contro la Juventus. Questi ricordi non sono stati cancellati, bensì messi in controluce ieri sera.

ACCORDO – Ora il problema, secondo “La Gazzetta” è la proiezione sulle prossime partite. Da domenica in poi, nel recupero contro la Sampdoria. Conte dovrà affrontare la questione di petto, poiché la sua Inter non può permettersi pensieri extra che contaminino il rush finale. Neppure se si tratta del Barcellona. Al tecnico spetta l’arduo compito di trovare un compromesso sicuro almeno fino al 2 agosto, Europa League esclusa. Che adesso diventa un obiettivo da non fallire.

