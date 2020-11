Lautaro Martinez dal 1′ anche contro il Perù? Le parole del ct Scaloni

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Per Lautaro Martinez si prospetta un tour de force con la Nazionale dell’Argentina. Il ct albiceleste Lionel Scaloni scioglie infatti i dubbi sulla formazione per la prossima sfida al Perù (mercoledì 18 novembre, all’1.30 ora italiana). A riportarlo è il profilo Twitter della nazionale argentina.

INAMOVIBILE – Lautaro Martinez sarà uno dei protagonisti di questa pausa delle nazionali, come di consueto. Nell’ultima sfida contro il Paraguay (terminata 1-1), l’argentino dell’Inter è rimasto in campo per 83′, senza però trovare la via del gol. E una seconda chance potrebbe averla presto tra due giorni, quando l’Argentina andrà in Perù per la quarta giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2022. Con una vittoria, la Seleccion potrà continuare l’assalto al Brasile capolista, che sfiderà l’Uruguay. Al momento la Seleçao è prima nel girone con 9 punti, e l’Argentina insegue a due sole lunghezze di distanza. Alle loro spalle scalpitano Ecuador e, appunto, Uruguay, con 6 punti a testa. Per superare il Perù, il ct argentino Lionel Scaloni si affiderà ancora una volta a Lautaro Martinez, che completerà il tridente assieme a Lionel Messi e a Nico Gonzalez. L’annuncio della formazione arriva dall’account della Seleccion, che riporta le parole del commissario tecnico: “La squadra è confermata. Andremo con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Nico González, Messi y Lautaro Martinez”.