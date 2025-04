Lautaro Martinez da Pallone d’Oro? Il passato da esempio – TS

Solo pochi mesi fa Lautaro Martinez arrivava settimo nella classifica finale di France Football per il Pallone d’Oro. Oggi è nuovamente tra i candidati e deve guardare al passato secondo Tuttosport.

DELUSIONE – Pochi mesi fa Lautaro Martinez era pronto a chiudere la classifica del Pallone d’Oro almeno al quarto posto, ma si credeva ci fosse la possibilità di arrivare anche nella top-3. Capocannoniere dello scudetto della seconda stella dell’Inter, capocannoniere della Copa America vinta con l’Argentina, eppure France Football lo giudicò settimo. Delusione totale per il Toro, che così ha ricominciato da lì per inseguire il sogno. Non solo a livello personale, ma anche per la squadra. Lo step ulteriore da fare era nelle competizioni internazionali.

PASSATO – Oggi Lautaro Martinez vanta 8 gol in 11 partite in Champions League ed ha appena vinto il duello tra andata e ritorno contro Harry Kane del Bayern Monaco. Già questo potrebbe valere molto, ma non è abbastanza per il Pallone d’Oro. Per questo serve tornare al passato e guardare l’esempio più grande: Diego Alberto Milito. Il Toro deve trasformarsi nel Principe e segnare i gol decisivi per arrivare almeno nella finale. Eliminare il Barcellona di Yamal, Lewandowski e Raphinha avvicinerebbe ad un risultato clamoroso il capitano dell’Inter.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati