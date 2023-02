Lautaro Martinez: «Così non si va da nessuna parte! Scuse ai tifosi»

Lautaro Martinez ha parlato nel post-partita di Bologna-Inter, match terminato con il punteggio di 1-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

RICORDO – Queste le parole di Lautaro Martinez: «Parlare a caldo è sbagliato. Il pensiero che ho ora è che così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare immagine subito, avere più continuità. Abbiamo fatto una bella partita in Champions, arriviamo belli carichi e facciamo questa prestazione. Non va bene. Adesso abbassare la testa, pedalare ed alzare il livello. Perché così non si va da nessuna parte. Il Bologna è una grande squadra, lo ha dimostrato. Ha fatto meglio di noi, giusto che abbia vinto. Dobbiamo avere più continuità, dobbiamo giocare come contro il Porto. Il campo era brutto per entrambe, anche il tempo. Sono qui per chiedere scusa ai tifosi ed a tutta la gente che ci segue e che è sempre dietro di noi. Noi ne parliamo, io sono chiaro davanti al microfono e con i miei compagni. Io sono una sola persona, e cerco di dare una mano. Se sento di dire una cosa la dico. Le mie partite? Io cerco di dare sempre il 100%, dipende da come mi vedete. Io lavoro sempre per l’Inter e per i miei compagni, poi il gol arriva o non arriva. Inter meglio nella ripresa? Abbiamo giocato malissimo anche nel secondo tempo. La continuità serve per continuare. Siamo a -18 dal Napoli, qualcosa non va bene. Dobbiamo lavorare tutti noi e nel modo giusto».