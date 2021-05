Lautaro Martinez: «Conte vuole sempre migliorare. Un momento decisivo»

CONTE – Lautaro Martinez elogia il lavoro di Antonio Conte , sempre alla ricerca dello spirito di gruppo e volontà di migliorarsi sempre, anche adesso con la vittoria dello scudetto: «Contro il Torino il mister non era in panchina e all’intervallo ha chiamato il team manager con il vivavoce, ha urlato alla squadra. Poi si è ripetuto anche contro Fiorentina e Benevento. Perché è migliore degli altri? Perché ogni giorno vuole migliorare, anche adesso che abbiamo vinto lo scudetto lui è sempre carico. Da più indicazioni a me, anche se urla a entrambi».

PRIMA IN CASA – Lautaro Martinez inizia l’intervista parlando della prima sfida in casa contro la Fiorentina (4-3): «Era importante iniziare il campionato vincendo come poi abbiamo fatto, poi abbiamo sistemato un po’ tutto e abbiamo lavorato sui dettagli».

