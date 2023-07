Lautaro Martinez al centro dell’Inter: il capitano all’ultimo step − TS

Lautaro Martinez sempre più al centro dell’Inter. Il Toro ieri ha iniziato i lavori ad Appiano Gentile con i compagni. Sarà lui il capitano della prossima stagione, diversi obiettivi da raggiungere

AL CENTRO − Ora tocca a Lautaro Martinez far splendere la fascia nerazzurra. Il Toro, dopo gli addii di Samir Handanovic e Marcelo Brozovic, si presenta ai nastri di partenza come il vero e unico capitano dell’Inter. I gradi se li è guadagnati negli anni. Dopo 5 anni di Inter è maturato a dovere e adesso si trova sempre più al centro del mondo Inter. Da discepolo di Mauro Icardi al suo approdo in nerazzurro, Lautaro Martinez è poi diventato il socio preferito di Romelu Lukaku. Ma dopo la partenza di Big Rom, le gerarchie sono cambiate. Lautaro è cresciuto soprattutto mentalmente e anche il belga lo ha notato dopo il suo ritorno da figliol prodigo nella passata stagione. Ora comanda il Toro. Il campione del Mondo argentino adesso punta alla vera consacrazione. In primis entrando nella top-ten dei calciatori interisti più prolifici di sempre. Con 102 gol ufficiali si trova all’undicesimo posto, a meno quattro da Aebi. Nel mirino anche Christian Vieri a 123 e Icardi a 124. Non solo obiettivi personali, ma anche legati alla squadra. Nell’ultima stagione, Lautaro Martinez è stato letale in Serie A e in Coppa Italia, un po’ meno in Champions League dove il capocannoniere è stato Dzeko e il Toro ha segnato gli stessi gol di Barella e Lukaku (3). Serve l’ultimo step: diventare grandi nelle grandi partite europee.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi